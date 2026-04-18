俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。愛娘から“べた褒め”される場面があった。番組では柳楽の15歳娘のアンケートを紹介。どんなパパですか？の質問には「かっこよくて頼りになる大好きなパパです。口癖が“困ったことあったらすぐ言ってね”なので頼もしいです」と回答が届いた。あえてお父さんに点数を付けるなら？の質問には「100億満点です！友達みたいな理想の親子