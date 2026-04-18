格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5浪速の超復活祭り」を開催することを発表した。今大会ではYA−MAN、朝倉未来、平本蓮、斎藤裕、RENA、鈴木千裕の復帰が発表された。毎年夏のビッグイベントとなっている「超RIZIN」。これまではさいたまスーパーアリーナで開催されていたが、今年は改修工事中のため同会場は使用