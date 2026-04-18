オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。ひとりで過ごしているときの不安と孤独について語った。庄司智春から「後輩が捕まらないとお一人ではどうやって過ごすんですか」と質問された。大久保は「一人、全然、大丈夫になっちゃった。たまに信じられない孤独と不安が襲うときはあるよ。びっくりするぐらい」と話した。庄司と藤本美貴が「どういうときですか」と聞いた。大久