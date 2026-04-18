◇プロ野球セ・リーグ巨人8-2ヤクルト（4月17日、神宮球場）2戦連続のホームランを放った巨人の4番、ボビー・ダルベック選手。それでもまだ100％とは言いがたいようで、「上がってきたんですが、まだまだ練習しないといけない部分もあります。毎日前の日よりも1％でも状態を上げていけるようにしたいです」と語りました。日本のプロ野球に入ってくる前は不安もありましたが、キャベッジ選手やマイナー時代のチームメート、マタ投