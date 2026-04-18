元モーニング娘。メンバーの譜久村聖（みずき、29）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集カットを投稿した。「写真集『Versl’Aube』『瑠璃藍』電子書籍で配信開始です」とつづった。ランジェリーのショーツのみ着用し、フワフワ素材の水色カーディガンから谷間やへそがチラリとのぞいたショットを披露。「ぜひ電子書籍でもご覧くださいね〜」と呼びかけた。また、別の投稿では「動画作るって難しいねぇ〜〜〜」とメ