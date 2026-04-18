川崎フロンターレは４月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第11節で横浜F・マリノスと敵地で対戦。２−１で劇的な勝利を収めた。15分にラザル・ロマニッチのゴールで幸先よく先制。45＋３分に失点して１度は追いつかれるも、終了間際の90＋８分にエリソンが劇的な勝ち越し弾を奪う。このまま終了し、２試合ぶりの勝点３を手にした。試合後のフラッシュインタビューで決勝ゴールを挙げたエリソンは、「今週１週間、