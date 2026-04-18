お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）とタレントのあの（年齢非公表）が18日、東京・国立代々木競技場第1体育館で「RakutenGirlsAward2026SPRING/SUMMER」に出演した。主題歌を歌うアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（6月26日公開）の特別ステージに登場。2人が歌う「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に乗って、主人公のケロロ軍曹とともにランウエーを歩いた。粗品は緊