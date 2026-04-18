◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・鵜飼航丞外野手が起用に応えた。７番・右翼で今季初出場。先制された直後の４回無死三塁で、左越えに逆転２ランを放った。本塁打は２３年７月５日以来、３シーズンぶり。２回の今季初打席でも中前打を放つなど、井上監督の期待に見事に応えている。