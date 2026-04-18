◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）１６頭立てで争われ、１番人気で坂井瑠星騎手騎乗のムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）が先手を奪って最後の直線で抜け出すと、１馬身半差をつけ、重賞２度目の挑戦で初制覇を飾った。３歳時のユニコーンＳで５着に敗れた後、条件戦２連勝でオープン入りすると、４、１、１、２着と好走を続けていた。池江調教師は、ＪＲ