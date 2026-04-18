◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）１６頭立てで争われ、武豊騎手騎乗で７番人気のモックモック（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は、重賞初挑戦で２着に敗れた。道中は３〜４番手を追走。直線も上がり最速タイの３ハロン３５秒８の脚を駆使したが、勝ち馬には届かなかった。同馬は２勝クラス、３勝クラスを連勝して臨んだ前走のレグルスＳは鼻＋首差の３着