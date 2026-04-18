◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１１節札幌２―１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ３松本を２―１で破り、３試合ぶりの勝利を手にした。前半１７分にＤＦ家泉怜依（２６）が、チーム最多の３点目となる得点をヘディングで決めて先制。後半２９分に同点とされたが、その４分後、ＦＷバカヨコ（３０）が２試合連続となるＰＫを決め、勝ち越した。１６日にクラブ創設３０周年