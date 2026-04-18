左手骨折で離脱中のソフトバンク・杉山一樹投手が１８日、みずほペイペイドームに姿を見せた。１１日の日本ハム戦（エスコン）の試合後、自身の投球にいら立ち、ベンチを殴打。左手第５中手骨骨幹部骨折と診断され、１３日に佐賀市内で接合術を受けた。左手にテーピングをした状態で「大変申し訳ないという気持ちです」と話した。負傷後は小久保監督に「自分のやったことの重大さに気づいてくれ」と伝えられたという。痛みも「