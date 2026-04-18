【新華社シーサンパンナ4月18日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州で14日、民族民間文化パレードが開かれた。各民族の人々が華やかな衣装を身にまとい、小道具を手に通りを練り歩いた。色鮮やかな装いと豊かな伝統文化が印象的な光景をつくりだし、多くの人々が訪れてにぎわいを見せた。