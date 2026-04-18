◇明治安田J1百年構想リーグ第11節川崎F2―1横浜M（2026年4月18日日産スタジアム）東地区5位の川崎フロンターレは敵地で同9位の横浜F・マリノスに2―1で競り勝った。前半15分に6試合ぶりに先発したFWロマニッチが先制弾。MF伊藤から右クロスを受け、相手と競り合いながらボールをキープ。右足でコースを狙って今大会2点目を決めた。前半追加タイムに相手MF天野にゴールを許して追いつかれると、後半は互いに決定打を欠いた