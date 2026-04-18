ダートG3「アンタレスS」は1番人気のムルソー（牡5＝池江、父レイデオロ）が逃げ切って1着。重賞初制覇となった。鞍上の坂井瑠星（28）はチャーチルダウンズC（アスクイキゴミ）以来となる今年3回目のJRA重賞勝ち（通算29回目）。管理する池江泰寿師（57）は昨年の京都大賞典（ディープモンスター）以来となる通算99回目のJRA重賞V。2着に武豊騎乗の7番人気モックモック、3着は14番人気のハグが入り3連単＜4＞＜2＞＜5＞は29