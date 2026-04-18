◇インターリーグパドレス0−8エンゼルス（2026年4月17日アナハイム）パドレスは17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦で打線がふるわず、今季初の零敗。連勝が8で止まった。打線が相手先発・ソリアーノを攻略できず6回途中まで散発2安打に封じられると、救援陣にも抑え込まれ、わずか3安打で無得点に終わった。先発したウォルドロンも2回にモンカダに先制ソロを浴びるなど3失点。4回もシャヌエルに適時打を許す