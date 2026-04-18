アメリカのトランプ大統領は17日イランとの2回目の直接協議に向けて、両国の間に「大きな隔たりはないと思う」と語り、多くの項目で合意に至っているとの認識を示しました。トランプ大統領：（イランの主張と）もし違いがあれば、調整する必要があるが、大きな隔たりはないと思う。トランプ大統領は訪問先のアリゾナ州で記者団に対し、イランとの2回目の直接協議に向けて「大きな隔たりはないと思う」と主張しました。またトランプ