トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、残留争いを前にチームの結束を高めるため、高級レストランでの食事会を実施した。『Goal』や『デイリー・メール』などが伝えている。3月31日に就任したデ・ゼルビ監督は、就任直後の試合でサンダーランドに0-1で敗戦。チームは17年ぶりに降格圏へ転落した。この苦境を受け、同監督はロンドン・メイフェア地区にある高級レストラン「バッカナリア」で選手とスタッフを招いた食事会を自