歌手の辰巳ゆうとさんが、辰巳ゆうとセカンド写真集「YUTO-LIFE」（主婦と生活社）発売記念イベントを開催、会見を行いました。 【写真を見る】【 辰巳ゆうと 】プライベート感満載のセカンド写真集発売イケメンも変顔も多彩に披露昨年１月の「YOURTRIP」に続き2年連続となる写真集は、?前作よりも素の辰巳ゆうとが、より多く見られます?と、大好きな自然や温泉、動物と愛犬バズとのカットなど、よりアットホーム感を出した