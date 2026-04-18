プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、又吉克樹投手と契約合意に至ったことを発表しました。又吉投手は2013年ドラフト2位で四国IL・香川から中日に入団。2021年オフにソフトバンクへFA移籍しました。その後は3シーズン続けて30試合以上にリリーフ登板するなどブルペン陣を支えてきましたが、昨季は一軍登板なし。オフに戦力外となっていました。その後はメキシコの野球チームで現役続行となるも、4月頭にリリース。