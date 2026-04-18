◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月18日甲子園）満員で埋まった土曜日の甲子園が騒然となった。阪神が1点を先制し、なお2死二塁という場面。佐藤輝の2球目、三塁ファウルグラウンドへ高々と上がった打球を追いかけた三塁・福永だったが、カメラマン席前のフェンスに両足を取られて転倒。そのまま頭から真っ逆さまにカメラマン席へ落下した。井上監督、堂上内野守備走塁コーチがベンチから飛び出したが、福永は自力で起