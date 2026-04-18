元AKB48でタレント・実業家の板野友美が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】華やか！ふんわりドレスで登場した板野友美板野は「THREEPPY」のステージに登場。淡いピンクのドレスをなびかせながら、優雅にランウェイを歩いた。柔らかな色合いと相まって上品な雰囲気をまとい、エレガントな佇まいで観客の視線を引きつけ