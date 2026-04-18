お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）だと思うそっくりという俳優を明かした。この日は「ゲストショー」のゲストは俳優の小手伸也。伊達は「何度かもちろん一緒にお仕事したことあって、つい先日もね」ともらすと、小手も「つい今週の話でしたよね」と苦笑