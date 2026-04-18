Hamaru Strategyは4月16日、「ランダムグッズに関する消費者意識調査2026」の中間報告を発表した。調査は2026年3月28日〜4月3日、男女35,866名を対象にインターネットで行われた。○ランダムグッズに対して抱く感情と購入実態ランダムグッズは、キャラクターなど中身がわからないパッケージで販売される商品のこと。感情面では「非常に嫌い・嫌い」の合計が89.9%に達した。回答者の多くはランダムグッズの購入経験が豊富であり、直