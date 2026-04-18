ぐるなびは4月17日、「ゴールデンウィークの過ごし方」についての調査結果を発表した。調査は2026年4月6日〜4月7日、20代〜60代のぐるなび会員1,300名を対象にインターネットで行われた。○今年のGWは「5連休」が最多今年のゴールデンウィークの連休日数は、カレンダー通りの「5連休」が3人に1人で、6連休以上の人は2割強となった。Q1.今年のゴールデンウィーク(4/29〜5/10)は最長で何日間の連休が取れそうですか○GWの過ごし方ゴ