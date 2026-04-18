メ～テレ（名古屋テレビ） 4月18日午後2時54分ごろ、長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 愛知県、岐阜県内で震度2の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュードはM5.1と推定されます。 愛知県 【震度2】 豊橋市 新城市 豊根村 【震度1】 豊川市 蒲