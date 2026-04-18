◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）楽天・浅村栄斗内野手（３５）が「６番・ＤＨ」でスタメン出場。２点を先制した３回、なおも２死一、二塁でロッテ先発右腕の田中が投げた１５０キロの直球をフルスイング。右中間を破る二塁打で２点を追加した。１７日のカード初戦では３安打をマークしており、調子を上げてきた。