◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・大野雄大投手が３回に先取点を失った。２死から中野の死球で走者を背負うと、森下に初球を左翼線へ運ばれて先制の適時二塁打になった。それまでは奪三振ショー。初回先頭の近本を見逃し三振。中野に中前打を許した後は森下、佐藤輝から連続の空振り三振を奪った。２回先頭の大山は３球で仕留め、スライダーで空振り三振。木浪も３球で見逃し三振に仕留めた。２死一塁