◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイル最強）楽天・村林一輝内野手（２８）が「５番・遊撃」でスタメン出場。両チーム無得点で迎えた３回２死満塁の第２打席、ロッテ先発右腕の田中から三塁強襲の２点先制打を放った。村林は前日１７日のカード初戦、延長１１回に自身３年ぶりのサヨナラ打。２日連続して、バットから快音を響かせた。