本拠地タイガース戦米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手が大仕事をやってのけた。17日（日本時間18日）の本拠地タイガース戦の延長10回、代打で劇的なサヨナラ打。1-0で勝利後、アレックス・コーラ監督は吉田の起用法に言及した。0-0で迎えた延長10回。レッドソックスは1死一、三塁のチャンスを作ると、代打で吉田が登場。タイガース4番手ベストの速球を叩きつけると、打球は内野の頭を越え、ライト前に弾んだ。吉田