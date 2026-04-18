今月１３日に大宮アルディージャの代表取締役社長を退任した原博実氏（６７）が１８日、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で行われた磐田戦のハーフタイムにサポーターへ退任のあいさつを行った。ピッチ上で「いろいろなことがありましたが、皆さんの声援のおかげで４年間やることができました。これからはOBとして大宮を応援したいと思います。フリーになるのでジュビロの応援にも行きたいと思います」と両チームのサポーターに向けて