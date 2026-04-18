韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。成長した長女（2）の近影ショットを公開した。【写真】「赤ちゃん天使」「可愛い〜」イ・ビョンホン＆イ・ミンジョンの2歳長女の近影ショットイ・ミンジョンは「春が来て花が咲き、もう1歳年を取ったね…時間がたつのがこんなに早いなんて!!!」と、成長する姿に寂しさを吐露。ピンクのリボンを頭に付け、淡いカラフルな装