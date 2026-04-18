◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第1日1回戦立大2―13法大（2026年4月18日神宮）昨秋終了時点でリーグ戦999勝を挙げている立大が、あと1勝が遠い。開幕の慶大相手に大量失点で連敗、この日の法大戦でも先発の斎藤蓉（4年＝仙台育英）が初回に法大の井上和に3ランを浴び、2回を投げたところで腕の不調で降板。救援投手も法大打線につかまり3試合連続で二ケタ失点を喫した。「斎藤はちょっとヒジを気にしていてね。オ