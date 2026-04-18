王イズムだけではなく、ジョーイズムも地元にて継承させた―。城島健司CBO（49）が18日、故郷の長崎県佐世保市での「第23回城島健司旗争奪軟式野球大会」に2大会連続で出席した。開会式では母校の相浦（あいのうら）中軟式野球部の入場行進を見ながら笑顔で拍手を送った。始球式では不意を突いて、縦カーブを投げた。「僕は35年前、王会長に野球教室をやっていただいてプロ野球選手になりたいと思った。そして私は現役を引退し