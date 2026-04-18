歌手の浜崎あゆみ（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。開催中の全国ツアーに登場したゲストたちとのオフショットを公開し、その中で、「顔が似てきてる」とする人気芸人に言及した。浜崎は「名古屋day1は、あの！スギちゃんの登場に叫んだーっわたしはキーボードの母音外してやったぜぃネタが大好きだからキーボードも一緒に写真撮らせていただきました」「そして地球儀先行でwリフター登場した(同い年の)ゴー☆ジャ