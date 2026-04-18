◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-ロッテ(18日、楽天モバイルパーク)楽天・村林一輝選手が3回に先制2点タイムリーを放ちました。前夜の同カード、延長11回裏にサヨナラタイムリーを放っていた村林選手。「5番・ショート」で出場したこの試合、0-0で迎えた3回裏、2アウト満塁のチャンスで打順が巡りました。ここでロッテ先発・田中晴也投手のカットボールを引っ張ると、3塁線へ飛んだ打球はロッテのサード・寺地隆成選手のグラブをはじく