乃木坂46が18日、東京・代々木第1体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。ライブを行うアーティストのトップバッターとして、黒と金というシックな中に鮮やかな衣装で登場。最初に「Same numbers」を歌い上げると「お会いできてうれしいです」と、声をそろえて観衆に向けてあいさつした。さらに「帰り道は遠回りしたくなる」を歌い終えると、賀喜遥香が「皆さんをもっ