俳優の高知東生（６１）が１８日に自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。事件では１６日に父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で京都府警に逮捕された。安達容疑者は結希さんの母親と数カ月前に再婚しているという。継父による犯行に一部ＳＮＳ上では継父の危険性が叫ばれるなど様々な議論が繰り広げられている。高知は「京都の事件胸が痛い」と事