ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＣＭ出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日焼け止めプロモーションが１８日に始まり、身長約５メートルに巨大化させた大谷の３Ｄビジュアルを乗せた「大谷ＳＵＮトラック」の出発式が東京・渋谷で行われた。３Ｄは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解説を務めた野球評論家の五十嵐亮太氏は「スライディングの時に左手をつくとことか、足の長さと