【モデルプレス＝2026/04/18】歌手でタレントのあのとお笑いコンビ・霜降り明星の粗品が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】“そしあの”が仲良しランウェイ◆あの＆粗品「ガルアワ」サプライズ登場映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージには、