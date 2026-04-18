【モデルプレス＝2026/04/18】ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】MAZZELメンバー、笑顔封印ランウェイで雰囲気ガラリ◆MAZZEL・NAOYA、キャップ姿で登場キャップにメッシュのトップスを合わせたカジュアルなコーディネートで登場