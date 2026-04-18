【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のリョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】スタダ人気アイドル「オーラすごい」ペアランウェイ◆リョウガ＆ユーキ、ペアランウェイで笑顔封印リョウガはデニム素材のキャップにワイドパンツ、爽やかなブルーシャツを合わ