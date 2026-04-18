今まで恋愛対象として意識していなかった女友達に、突然心を揺さぶられドキドキが止まらなくなった経験のある男性は少なくないようです。世の男性は、どんなときに「今までなんとも思っていなかった女友達」にときめきを感じてしまうのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者に聞いたアンケート調査を参考に、「『ただの女友達』に恋してしまいそうになる瞬間」を紹介します。【１】仕事や将来についてなど、恋愛以外の深