◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・福永裕基内野手が負傷し、ストレッチャーに乗せられて退場した。３回にファウルフライを追い、加速したまま三塁カメラマン席に飛び込んだ。立ち上がることができず、駆け寄った審判が、すかさず担架を呼んだ。