◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）ホームの横浜ＦＭが川崎に１―２で敗れ、今季２度目の３連敗を喫した。３勝７敗で東の１０チーム中９位と低迷が続く中、立ち上がりは横浜ＦＭがロングボールとハイプレスで勢いを持って入ったが、前半１５分にＤＦラインの裏をつかれて川崎のＦＷロマリッチに先制点を許す。先制された試合で昨年から２６戦未勝利（３分け２３敗）