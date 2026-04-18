普段なかなか踏み入れることのできない大使館。先日、クレジットカードのダイナースクラブが主催する「カルチャーラボ 大使館を訪ねて」に参加してきました。第11回の国はセルビアです。東京港区にあるこの建物、実は、かつて音楽プロデューサーの つんく♂ さんが住んでいた場所でもあるそうです。外交の拠点でありながら、日本のポップカルチャーともさりげなく接点を持つ空間。その背景を