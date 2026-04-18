卓球の加藤美優選手が17日、自身のインスタグラムを更新。14日にむかえた平野美宇選手と自身の誕生日を伊藤美誠選手も加えて3人で過ごしたことを明かしました。加藤選手は今回の投稿で、誕生日会を平野選手と伊藤選手と楽しむ3人の様子やスリーショットを公開。幼いころから卓球を通じて切磋琢磨した間柄であり、その幼少期に撮ったスリーショットと同じ構図で今回も撮影し、その二つの写真を比較する画像も投稿しました。また加藤