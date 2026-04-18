気象庁によると、１８日午後２時５４分ごろ、地震がありました。震源地は長野県北部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．１と推定され、この地震による津波の心配はありません。震度５弱を観測したのは、長野市、大町市。新潟県内では以下の震度を観測しています。震度２を観測したのは、十日町市、糸魚川市震度１を観測したのは、新潟西蒲区、長岡市、柏崎市、小千谷市、燕市、妙高市、上越市、南