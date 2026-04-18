私はハルミ（20代後半）。世間一般でいうA型らしい几帳面で、真面目で融通が利かない性格だとよく人に言われます。自分としてはとくに不自由を感じていないし、大雑把にやって間違えるよりもいいと思っています。とくに子どものことになると、困るのは子どもだし、完璧に準備してあげたいという気持ちが強くなります。だから、幼稚園の入園説明会でわからないことがあったら、その都度質問をして、完璧に自分が理解しようと思って