＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞予選ラウンド同組だった古江彩佳と勝みなみ。ふたりの“ある関係性”を知っているだろうか。古江のキャディ、マイク・スコット氏と、勝のキャディ、ジョナサン・スコット氏は実の兄弟なのだ。古江いわく「5、6歳差」。そんなふたりの関係性を、「めちゃくちゃ仲がいいです」と勝が証言する。【写真】どっちがお兄さん？勝みなみと